El anuncio de la academia que premia anualmente lo mejor de la música latina, reivindica el trabajo independiente e incansable durante más de 26 años de la banda, informando de la primera nominación a un Grammy para uno de los grupos más representativos, queridos e históricos de la música chilena.

Este martes 29, Chancho en Piedra recibió la significativa noticia de ser considerados dentro de los nominados en la categoría “Mejor canción rock del año”, por el single “Bola de fuego”, dentro de la 21.º entrega anual del Latin GRAMMY, de la academia latina de artes y ciencias de la grabación, para registros lanzados entre junio de 2019 y mayo de 2020. Para Chancho en Piedra es un honor y tremenda alegría, este reconocimiento que enaltece su trayectoria y el ímpetu inagotable en la realización de nueva música, además de ser postulados junto a otras grandes figuras de la industria musical latina, lo que resulta doblemente meritorio, tratándose de un grupo independiente, desprendido del apoyo de grandes disqueras y que no ha cesado su trabajo creativo desde su formación en 1994.

Esta primera nominación a un Grammy para Chancho en Piedra, llega justo en uno de los años más complicados y restrictivos para el desarrollo de conciertos y subsistencia artística, producto de la pandemia global. Por lo mismo, cobra especial sentido aplaudir como logro para todos los comprometidos en el desarrollo de la cultura nacional, la representación que también toma el grupo, por tantos trabajadores de la música chilena.

Es así, como el explosivo single “Bola de fuego”, lanzado el 22 de noviembre de 2019, brilla hoy como muestra viva de la constante evolución musical de la banda y de su energizante afán por encumbrar en lo más alto, el espíritu de quienes disfrutan de su música y la batiente permanencia del rock chileno. ”Contentos, porque estando en pandemia y no pudiendo tocar en vivo, llega esta noticia como un gran logro para este 2020. Felices por la nominación y porque somos también, la única banda independiente en nuestra categoría. Creemos que consolida la nueva etapa con Cristián C-Funk; nos dice que estamos haciendo las cosas bien y en el camino correcto. Ojalá se pueda compartir esta noticia con toda la gente que le gusta nuestra música. Y volver a tocar en vivo, para juntarnos con el público y celebrar con lo mejor que sabemos hacer”, son las impresiones de Lalo Ibeas, frontman del grupo. Por su parte, Toño Corvalán en batería, dimensiona así la nominación: “Desde ya, es un premio al trabajo, al recorrido de tantos años. Marca la nueva etapa que queríamos entrar. De la internacionalización del grupo, es un gran paso para eso. Contento y con ganas de seguir trabajando de manera normal, ojalá pronto”. El éxito y buena recepción de “Bola de fuego”, se reconoce por su aura positiva y mensaje para sobreponerse a momentos difíciles.

Tomando conceptos de la cultura del Kung Fu, emerge potente para desarrollar ideas como la humildad y disciplina, cuyas características visuales de su video clip, derivan en un consciente llamado humano a iluminar con pasión el camino que cada persona hace en la lucha diaria de estos tiempos. “Es impresionante. Una noticia que me llena de alegría. Un reconocimiento a una trayectoria, a una estética que la banda siempre ha defendido y ha hecho su propio estilo. Que repercuta a tan distantes tierras, donde radica el epicentro de la música en la academia. Nos hace sentir que no ha sido en vano esta vida dedicada a la música. Tremendo orgullo que una canción como ‘Bola de fuego’ sea nominada a mejor canción de rock, me hace llenar de esperanza de saber que todavía hay gente que necesita el rock. Tiene todos los méritos, la gane o no la gane, el hecho que se reconozca que la música hecha de verdad con guitarra, bajo, batería y voz, tenga su espacio, con una letra y actitud lírica que está diciendo con rebeldía: somos personas libres, que es la bandera del rock. Es un himno a la libertad.”, comenta Felipe Ilabaca, en bajo y voces.

Y Cristián C-Funk, productor del single y guitarrista, agrega sobre esta nominación: ”Fue una gran sorpresa. Lo más importante para mí, es que se cumplió uno de los propósitos cuando entré al grupo, que era que pudieran seguir avanzado y subiendo su techo. Siendo que ya son un grupo que ha logrado demasiadas cosas. Una meta difícil, pero este es el primer hito, que además es único porque es la primera vez que la banda está nominada a los Grammy. Siento que les he cumplido con mi participación y estoy muy feliz con eso”.

La premiación de la 21ª entrega de los Latin GRAMMY 2020, noche más importante de la música latina, se llevará a cabo en la ceremonia televisada del próximo 19 de noviembre. Donde también forman parte de la categoría en competencia, los chilenos Mon Laferte y Pablo Chill-E. Para Chancho en Piedra, es una felicidad en nombre de todos los artistas, músicos, técnicos, y gente ligada al espectáculo nacional, que están pasando por momentos difíciles y que día a día trabajan por la identidad y la cultura de nuestro país. Por eso el reconocimiento resulta una brisa de optimismo e impulso para seguir avanzando con más fuerzas.