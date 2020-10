Tras esto la medida deberá ser discutida en particular, para luego ser votada por las diputadas y diputados y, finalmente, en el Senado.

Esta tarde se dio a conocer la noticia que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que permitirá un segundo retiro de los ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En la sesión que comenzó a las 15:00 horas fueron discutidos y analizados tres proyectos por los parlamentarios. El primero es el que establece y regula este mecanismo excepcional del retiro de fondos previsionales, el segundo es el que permite el retiro de manera excepcional para quienes estén en los seguros de renta vitalicia y el tercero es el que faculta al juez de familia a autorizar el retiro de ahorros de pensiones del alimentante moroso.

En la comisión expusieron los ministros del Trabajo y de Hacienda, María José Zaldívar e Ignacio Briones, respectivamente, quienes cuestionaron el proyecto e indicaron que esta es una medida que no está respaldada por el Gobierno.

“Se ha señalado ya en más de una oportunidad que los recursos se pueden usar para un fin o para otro y que no se pueden usar al mismo tiempo con dos fines, y por lo tanto, si hoy nosotros usamos los recursos para satisfacer necesidades que son muy urgentes de los recursos que están pensando en ser usados en una futura pensión, nosotros estamos poniendo en riesgo las futuras jubilaciones“, sostuvo la ministra Zaldívar.

Por su parte, Briones afirmó que “en el primer retiro estábamos en el peor momento de la pandemia, estábamos en pleno invierno, vivíamos sin duda el peor momento, pero de ese tiempo a esta parte de la situación afortunadamente ha ido cambiando“.

“Paso a paso hemos ido abriendo, hemos tenido señales auspiciosas, aunque no hay que cantar victoria, por supuesto que no, y pareciera entonces que la situación es completamente distinta“, agregó el ministro de Hacienda.

La comisión también tenía un cuarto proyecto en tabla para discutir que hablaba de la autorización del retiro previsional cuando se trate de personas que estén con una enfermedad terminal. Sin embargo, ya que este fue aprobado en general no fue visto hoy en la sesión, ya que su discusión solo falta en particular y este martes fue agendada una sesión especial en la sala, por lo que el tiempo de análisis no alcanzaba para la tramitación.

Cabe señalar que ahora que el proyecto de ley fue aprobado en general por la comisión, este deberá ser discutido en particular para luego pasar a la Cámara y finalmente al Senado.