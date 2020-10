Hijo mayor de Will Smith es DJ y lanza su primer sencillo

Will Smith tiene un hijo que quizás muchos no conocían. Así es ya que muchos ubican solo a sus hermanos Jaden y Willow.

Willard es el mayor y ya se abre camino discretamente en la música. El chiquillo de 27 años es fruto del primer matrimonio del «Principe del Rap» con Sheree Zampino, una artista y empresaria de modas.

Trey, como se hace llamar en su perfil de Instagram y Twitter, es más reservado que su conocida familia y se mantiene alejado de la fama y bullicio que rodea a sus otros hermanos.

Thanks for being one of the biggest influences and motivations in my life.I am far too honored to have you apart of my life.I love our relationship on every level and I look forward to see what it transforms into. You are my Main Guy in Life and my Beloved Father. HAPPY BDAY DAD pic.twitter.com/jQ25PoUTWM

