Esta jornada se pudo ver un emotivo momento en el matinal de CHV. Esto tras conocer la historia de Lorena, quien arrienda su casa en Puente Alto, para costear los gastos de su hijo que está postrado en cama.

Lamentablemente, su arrendatario lleva meses sin pagar, lo que la tiene allegada en Machalí, y sin poder costear los gastos de su hijo.

Para dar a conocer el caso y darle alguna solución, «Contigo en la mañana» conversó con el arrendatario, quien se comprometió a dejar el domicilio el 31 de enero. Pero como Lorena no le creyó mucho, Julio César Rodríguez, se comprometió a pagar un mes de arriendo en otra vivienda al sujeto, para que deje la casa de Lorena.

La emoción de Julio César

Tras el acuerdo, el animador valoró el esfuerzo de la mujer, quien cuida a su hijo. «Lorena, qué decirte. He visto durante todo el reportaje que tú no has podido trabajar porque has cuidado a tu hijo», comenzó diciendo.

La madre respondió: «18 años que estoy dando la lucha con él. Es un niño muy valiente, que ha estado muchas veces al borde de la muerte, pero que ha salido adelante. Por eso mis vecinos me apoyan, porque ellos saben mi lucha. Agradecida de ellos que me han apoyado».

Ella explicó que su hijo nació con un síndrome y luego fue diagnosticado como Coffin-Siris. Además, tiene alrededor de ocho enfermedades distintas, sufre de epilepsias, osteoporosis y tiene una sonda gástrica «porque no me alcanza para botón», explicó.

Ahí JC se lamentó: «Debería tener un botón gástrico y debería dártelo el Estado, pero bueno».

Después de explicar sus dificultades, Julio César no pudo evitar emocionarse. «A lo mejor me he involucrado más de lo que un animador se debe involucrar en un caso. Y le he ofrecido esto al señor para que se vaya porque todos tenemos una historia. Yo tuve un hijo igual al tuyo… perdón que me emocione tanto, pero tu hijo Alejandro es igualito a mi hijo Pablito, y murió a los 13 años», expresó.

También añadió: «Y no lo hago por ser generoso ni bueno. Es porque forma parte de nuestras historias, que no contamos a la gente. Me acaba de escribir la Francisca (García-Huidobro) y me dice ‘es igual a Pablito’. Ella me conoce y sabe que estoy aguantándome la pena».

El animador recordó cómo tuvo que cuidar de su hijo. «También llevé a mi hijo al hospital en micro. También luché por un botón gástrico. Le di comida por la guata. Cuando no trabajaba en la tele, y te estoy ayudando ahora y quiero hacer esto por mi hijo y por mi historia», dijo, quebrándose totalmente.

El desenlace de este caso

Mucho más calmado, el animador hizo una reflexión. «Me da mucha pena que lo que me pasó hace 30 años atrás te pase a ti hoy día. Puta el país de mierda que tenemos, 30 años y yo viví lo mismo que tú. 30 años y tú estás igual. Perdóname por esta y emoción… ¿sabes qué? Pablito me enseñó una cosa cuando murió. Yo nunca lloraba. La crítica de televisión me hacía mierda. Decían que era pesado, prepotente, porque no demostraba mis sentimientos. Con mi hijo aprendí a demostrar todos mis sentimientos», expresó.

Por último, agregó: «Y el destino tiene cosas curiosas. Porque estoy pasando por un súper buen momento profesional y de pronto llegas tú y tu hijo y me ponen mi vida hace 30 años atrás. Y sé tan bien lo que tú estás pasando, sufriendo y luchas por tu hijo que quiero ayudarte. Por eso pido perdón al equipo, pero quiero hacerlo para que vuelvas a tu casa».