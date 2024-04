«Desmiento lo del desmayo»: Daniel Fuenzalida actualiza su estado de salud tras inconveniente en Ahora Caigo

Durante los últimos días, nuestro querido Daniel Fuenzalida preocupó a sus seguidores luego de que se diera conocer que tuvo un inconveniente de salud mientras grababa «Ahora Caigo».

La información fue revelada el día viernes en el programa «Que te lo Digo», donde incluso señalaron que se habría desmayado. Información que fue desmentida por el reconocido comunicador.

Daniel Fuenzalida actualiza su estado de salud

Daniel Fuenzalida relató que el día viernes, mientras grababa «Ahora Caigo», se sentía un poco mareado. Sin embargo, siguió grabando.

Luego, en un momento pudo parar la grabación, ya que sentía «una sensación de no estar con el constante equilibrio».

Ante esto, le tomaron la presión y debido a que sus padres y hermanos son hipertensos asistió a la clínica. «Como tengo este antecedente, yo prefiero ir a una clínica cuando la presión esté alta», indicó Daniel Fuenzalida.

Además, nuestro querido locutor desmintió haberse desmayado. «Absolutamente, desmiento lo del desmayo. Jamás me desmayé grabando. De hecho, al llegar a la clínica, ya me había bajado la presión», expresó.

«Eso no fue así. Estaba grabando, me sentí un poquito como mareado y se me tomó la presión y como arrojó 17, los paramédicos del canal y por mis antecedentes familiares recomendaron ir a la clínica», agregó Daniel Fuenzalida.

Asimismo, el reconocido comunicador indicó que en la clínica le hicieron los exámenes correspondientes y «estaba todo normal, por lo tanto, me dieron el alta ese mismo día después de estar una hora y media en la clínica. Después hice mi vida normal».

De todas formas, Daniel Fuenzalida también señaló que aprovecho de descansar durante el fin de semana: «Lo que yo entiendo es que necesito descanso. He tenido mucha carga laboral durante todo este año, he arrastrado durante mucho tiempo emociones fuertes».

Es importante mencionar que durante la jornada de hoy, nuestro querido locutor asistió a trabajar con completa normalidad a Central RadioActiva.