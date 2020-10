Mon Laferte decidió cortar ella misma su chasquilla (flequillo), y bromeó con el resultado.

Así es, ya que en Instagram, la cantante compartió este jueves una foto luciendo el sutil cambio.

“No sé cortarme el fleco“, escribió, junto a una selfie. Más tarde publicó otra imagen y agregó: “No me sé cortar el fleco parte 2“.

Asimismo, dejó una serie de imágenes en una nueva publicación: “No me sé cortar el fleco, he pasado por alfombras y viajado por el mundo con el fleco mal cortado, ¡y nadie me lo dijo!“, expresó.

La intérprete siguió bromeando con el hecho en sus historias de la red social, donde indicó: “Hasta en portadas de revista con el fleco chueco“, y un registro de su niñez, donde aparece con uniforme escolar. “Así toda la vida“, afirmó.

Sus seguidores y seguidoras se rieron con las publicaciones, donde algunos le comentaron que pensaron que ese era su estilo, otros le dijeron que no estaba mal cortado, y muchas personas compartieron sus experiencias con los flequillos cortados por uno.

Nuevo logro musical

Recordar que Mon fue premiada hace unos días en México con múltiples discos por la cantidad de sencillos vendidos.

En total, recibió cinco Discos de Diamante, 47 Discos de Platino y 16 Discos de Oro por sus álbumes “La Trenza”, “Mon Laferte” y “Norma”. Como también por sus canciones “Plata ta tá” y “Antes de ti”.

Revisa aquí las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram No sé cortarme el fleco 🙄 Una publicación compartida de mon laferte (@monlaferte) el 28 Oct, 2020 a las 7:18 PDT