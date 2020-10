Este año Lucero cumple cuatro décadas de carrera artística y en Chile es recordada con mucho cariño.

Ahora la cantante mexicana en entrevista con La Cuarta habló de distintos temas que van dese su música hasta el gran lazo con nuestro país por su amistad con Felipe Camiroaga.

Su trayectoria

La intérprete inició su carrera cuando apenas tenía 10 años, en programas de televisión de la cadena Televisa. Desde ese entonces se ganó el apodo de «Lucerito».

Sobre haber iniciado tan joven su carrera, la voz de «Amor secreto» señaló que se siente «privilegiada de haber iniciado tan niña, poder seguir siendo joven, porque me siento así, y tener una carrera tan larga, con experiencias que quedan en mi corazón y se las puedo contar a mis fanáticos».

Complementó que no se arrepiente de haber iniciado tan joven su trayectoria y haber perdido en parte, algunas etapas de su vida. «Mientras mis amiguitos estaban en fiestas o en un antro, yo estaba en Viña del Mar cantando, llevándome una Gaviota a mi casa, estaba ganando reconocimiento internacional. No me hizo falta nada».

Amistad con Felipe Camiroaga

Mucho se comentó sobre el vínculo que existió en los años 90 entre ella y el conductor de televisión, fallecido en 2011 en un accidente aéreo.

Sobre él, señaló que tiene «recuerdos maravillosos». Igualmente, abordó sus sensaciones tras su partida. «Creo que a muchos nos cuesta entender que ya no está. Para mí, fue un gran amigo, una persona con la que conocí muchas cosas en Chile y a quien respeto mucho».

«Fuimos cercanos, fuimos ese amor platónico que había en aquellos tiempos cuando éramos jovencitos», remató.

Canción con artista chileno

Sobre colaborar en alguna ocasión con algún artista chileno, la estrella mexicana también fue consultada por el diario. Descartó de plano colaborar con alguna mujer, debido a que prefiere cantar con hombres, «por la química de cantarse una canción de amor».

¿Y a quién tiene en mente? Ni más ni menos que a Beto Cuevas: «Si se nos diera la posibilidad de hacer una colaboración, yo creo que nuestras voces quedarían increíbles, es un tremendo artista», sentenció.