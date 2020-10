Una empresa está ofreciendo cerca de 7 millones de pesos chilenos para la persona que quiera convertirse en «analista de memes». Sí, tal cual lo lees.

Resulta que este particular aviso es del navegador Opera, empresa noruega, que publicó la noticia que dio la vuelta al mundo. ¡Y lo mejor de todo es que no necesitas ser noruego ni vivir en ese país para postular!

¿Pega soñada?

Si amas los virales y siempre eres la o el creador de los memes de tus grupos de amigos, ¡presta atención!

Se trata de un puesto de trabajo abierto por este navegador noruego, donde buscan a una persona para que navegue durante dos semanas buscando cosas raras o entretenidas como memes.

Y hay más, porque ofrecen hacerlo por un sueldo de 9.000 dólares, que serían casi 7 millones de pesos chilenos. Así lo detallaron en su sitio web.

«Para este importante papel, buscamos el tipo de persona que ame los memes tontos, que mire videos de crías de foca y que sepa de teorías de conspiración», explicaron en el anuncio laboral.

