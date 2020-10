Thiago Cuhna recientemente dii que habar luego de confirmarse su relación con Chantal Gayoso, bailarina a quien conoció en «Bailando por un sueño».

Pero ahora el brasileño ha hecho noticia por otro motivo ya que reveló en stories de Instagram que sufre de parálisis facial.

«Recién llego del neurólogo, ayer tuve un pequeño problema del lado derecho de mi rostro. Tengo parálisis facial suave, no es tan fuerte gracias a dios», partió diciendo

Si bien él reconoció que esta noticia lo asusta un poco, pues su «lado derecho no responde como el izquierdo. No siento el paladar ni nada», luego aclaró que el doctor le dijo que podría recuperar movilidad en un 80% y que su rostro podría volver a la «normalidad».

«Igual tengo suerte porque soy hombre, tengo menos de 50 años, no tengo diabetes y tengo buena condición física», agregó.

Su fortaleza

Para superar esta condición, Thiago fue recetado con medicamentos y además tendrá que asistir a sesiones kinesiológicas para ayudarlo a recuperar la movilidad de su rostro.

Finalmente el bailarín aseguró que no se dejaría abatir por esta situación, y agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. «Yo sigo en frente. No es la primera vez que me pasa algo así grave, ustedes saben que yo soy guerrero, nada me da miedo, me hace más fuerte», afirmó.

Además luego compartió algunas historias en Instagram donde demostró que prefiere tomarse con humor el problema que hoy enfrenta.

Mira acá el video:

