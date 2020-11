Marvel Studios confirmó fecha de lanzamiento de WandaVision

Este jueves, Marvel Studios anunció a través de Twitter la que finalmente será la fecha de estreno de WandaVision, próxima miniserie producida por la cadena y creada para Disney+.

En un comienzo se esperaba la llegada de la nueva producción para fin de año. Pero la marca confirmó que esta será estrenada el 15 de enero de 2021.

La noticia fue informada junto a un video de medio minuto, en donde se ven algunas imágenes de la apuesta televisiva.

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi

— WandaVision (@wandavision) November 12, 2020