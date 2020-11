Michael J. Fox quien muchos recuerdan por su papel en «Volver al Futuro», lleva años luchando contra el Parkinson que lo aqueja desde hace casi 30 años.

Y si bien el muestra una actitud positiva a pesar de tener la enfermedad, en una reciente entrevista él reveló su «momento más oscuro» debido a su salud.

El intérprete de 59 años lanzará el próximo 17 de noviembre su libro «No hay tiempo como el futuro», en el que cuenta cómo es vivir con su enfermedad. Por esta razón el actor dio una entrevista a la revista People en la que contó sobre un delicado episodio de salud hace solo dos años.

«El momento más oscuro de mi vida»

En el año 2018 se le diagnosticó un tumor no cancerígeno en su columna que crecía rápidamente y le generaba un dolor en todo el cuerpo. «Iba camino a una parálisis si no me operaban inmediatamente», dijo el actor.

El tumor «estaba contrayendo la médula (espinal), por lo que tenían que tener mucho cuidado al extirparlo para que no hicieran más daño», explicó el intérprete acerca de la delicada operación a la que se debió someter.

Luego de este episodio Michael creyó que lo peor había pasado. Pero tras volver de unas vacaciones y cuando se preparaba para rodar un cameo, el actor sufrió un accidente en su departamento de Nueva York en el cual se cayó y quebró el brazo. «Definitivamente ese fue el momento más oscuro de mi vida», admitió el canadiense.

«Estaba apoyado en la pared de la cocina esperando la ambulancia, y sentí que había llegado al punto más bajo, me empecé a cuestionar todo, y me dije a mí mismo que ya no podía afrontar las cosas con optimismo, que no había un lado positivo, que era todo negativo, que todo era solo pesar y dolor», recordó el intérprete de Marty McFly.

«Entre el Parkinson, mi espalda, mi brazo… Sé que no se compara con lo que vive mucha gente, pero no sabía cómo hacer para inspirar a otros a mirar el futuro de manera luminosa. No sabía cómo decirles: ‘Las cosas van a estar bien'», agregó.

Tras vivir este momento Fox comenzó a cambiar su perspectiva para encontrar la felicidad. «Ese optimismo regresó cuando empecé a agradecer, y también a aceptar lo que me sucedió. Además, comencé a mirar el futuro y a disfrutar de las cosas que tengo, y sentí que podía seguir adelante», recuerad él.

Y este modo de ver la vida lo que el intérprete comparte en su nuevo libro. «Uno aprende muy rápido lo que puede controlar y lo que no. La única respuesta es aceptarlo. Estos son los principios que practico todos los días: la aceptación y la gratitud», dice.

«El optimismo es sostenible cuando uno vuelve a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Aceptar que esto ha sucedido. No significa que no puedas esforzarte para cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente ponlo en el lugar que le corresponde y luego podrás seguir adelante», agrega.