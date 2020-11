Este jueves Rodrigo Espinoza, exvocalista del grupo Aleste, participó en Sigamos de Largo de Canal 13. En esa instancia, donde repasó detalles de su carrera musical y su vida amorosa.

Y como era de esperar habló del momento en que conoció a Yuri, su actual esposa, en el Festival de Viña del Mar de 1995.

Según dijo Aleste y Yuri se presentarían en la misma noche del certamen, por lo que era común que se toparan en algunos sitios del evento.

Asimismo, contó que durante una entrevista, sintió una conexión con la mexicana. “Ella estaba en un programa en una terraza. La estaban entrevistando y a nosotros (Aleste) nos pusieron en una mesa atrás. No sé por qué me dio por mirarla“, recordó.

“Ella le hablaba al entrevistador y me miraba. Siempre me llamó la atención algo de ella. Que fuera tan simpática, tan amena, que fuera una mujer con vida“, destacó.

Luego el artista participó en una entrevista con Julio Videla: “Ella dice que prendió el televisor y me vio. En ese momento manda a buscar a su asistente y le dice: ‘A este tipo me lo he topado todos los días’”, desclasificó.

Fue en ese momento cuando Yuri tomó una de sus fotos promocionales y le escribió al reverso ‘llámame‘. “Yo pensé que era una broma”, confesó. Sin embargo, un productor le confirmó que realmente el mensaje había sido enviado por la cantante mexicana.

Para comprobar las intenciones de ella, antes de irse del hotel, Espinoza llamó desde la recepción a su habitación. “Cuando escuché su voz, supe que era ella”, concluyó sobre el inicio de su historia de amor.