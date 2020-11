Este domingo desde Iván Moreira de la UDI, hasta Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, varios senadores tanto del oficialismo como de oposición expresaron públicamente su rechazo a la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para evitar la aprobación del segundo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la pandemia del coronavirus.

De este modo las reacciones comenzaron a e legar. El senador Moreira, señaló a través de sus redes sociales que “el gobierno llega tarde con sus decisiones, tiene todo el derecho el gobierno de ir al TC, pero nosotros tenemos el derecho de cumplir con nuestra palabra, vamos a votar sí o sí un proyecto de ley o una reforma constitucional que permita el retiro del 10% en el mes de diciembre, ese es el compromiso”.

Senador Moreira se refiere a decisión del Gobierno de ir al TC en el día de hoy ⬇️ pic.twitter.com/PyM09kkiRQ — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) November 22, 2020

En tanto el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre calificó la decisión como “un profundo error político”, agregando que “el gobierno se pone del lado de las AFP, es parte del problema y no de la solución y con esto lo único que hace es acrecentar el conflicto social y la distancia respecto de la figura del Presidente. Aumenta el conflicto social“.

En tanto, la senadora DC Ximena Rincón se preguntó por qué el Mandatario no recurrió ante el TC por el primer retiro de fondos, señalando que “no se entiende que el gobierno recurra ante el TC en este segundo retiro (…) Creo Presidente que su actitud no se entiende, no da soluciones a las familias de nuestro país, no da soluciones a quienes requieren ayuda del gobierno y que tienen que rascarse con sus propias uñas usando sus ahorros y usted pretende quitarle esa posibilidad con este requerimiento ante el TC”.