¡Un clásico!: Nuestro Pape Salazar entrevistó a los grandes de K7

Este 9 de noviembre sin duda es un día especial para los fanáticos de la música y no sólo se recuerda el exitoso tema de Zalo Reyes «Un ramito de violetas», sino que hoy se cumplen 27 años del lanzamiento del álbum Swing Batta Swing.

Algunos ya sabrán de lo que estamos hablando, pero para los que aún no cachan, les cantamos🎙 come baby come baby baby come come… y claro ahí sí que sí, ya que nos referimos al clásico tema noventero interpretado por los bacanes de K7 que justamente venía en este recordado disco.

Y como en Radioactiva esa música nos encanta nuestro Pape Salazar entrevistó estos chiquillos y además de esa canción que los lanzó a la fama conversaron de muchas cosas más.

Aquí les dejamos la entrevista para todos esos radioctiveros de corazón: