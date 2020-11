En septiembre pasado María Luisa Godoy se convirtió en madre por cuarta vez por lo que le dio la bienvenida a Ignacio. Pero este lunes ella regresó a «Buenos días a todos» y por un motivo muy especial.

Y es que a partir de esta semana el programa matutino de TVN comienza un nuevo ciclo con la salida de Ignacio Gutiérrez y la llegada de Gonzalo Ramírez, quien hará dupla con Carolina Escobar. Pese a su postnatal, María Luisa no quiso estar ausente en ese momento y acompañó al equipo.

Durante su visita, la comunicadora también aprovechó de hablar cómo han sido sus días tras ser madre nuevamente, mostrando además lo mucho que ha crecido su bebé, quien ya tiene casi dos meses de vida.

“Estoy completamente enamorada”, señaló Godoy sobre su cuarto hijo. Además contó que la lactancia del pequeño había sido en un comienzo de «libre demanda», pero que ya le tiene un horario establecido.

«A las 12 AM, 3 AM, 6 AM, 9 AM y le di recién antes de venirme. Tengo una fracción de tres horas», detalló María Luisa.

“No he dormido mucho. No duermo en el día, porque las otras tres no me dejan. No está fácil”, finalmente contó la conductora del matinal.

Cabe señalar que María Luisa Godoy retomará sus funciones en «Buenos días a todos» en marzo de 2021, uniéndose a la dupla Ramírez-Escobar.

Aquí puedes revisar el momento