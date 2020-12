Antonella Ríos anuncia perfil de fotos íntimas con destapada selfie

Antonella Ríos es bien popular en redes sociales, en Instagram por ejemplo cuenta con más de 900 mil seguidores con quienes suele compartir registros a diario.

Aprovechando su popularidad y su gusto por explorar su faceta sexy, la actriz se aventuró con un nuevo negocio: las plataformas de difusión de contenido exclusivo.

Así es, ya que tal como lo han hecho otras figuras conocidas o famosas en el último tiempo, la chiquilla anunció que se creó un perfil de difusión de fotos y videos íntimos. Sus fanáticos podrán acceder a este material a través de un suscripción mensual de 10 dólares.

«Sigue la pista de este link https://www.unlok.me/antonellarios», fue el críptico mensaje con que la intérprete de 46 años hizo el anuncio. Antonella acompañó esa publicación con una destapada selfie donde lucía su escote.

Rápidamente la comunicadora se llenó de elogios por parte de sus seguidores y varios aseguraron que se inscribirían a la plataforma.

Antonella Ríos encontró el amor

Hace unas semanas la actriz sorprendió a todos al contar su inusual historia de amor. Y es que en plena pandemia y tras perder sus llaves constantemente, encontró el amor donde menos lo esperaba, con su cerrajero.

Luego de dar a conocer su romance en una entrevista, Antonella se animó a presentar oficialmente a su pareja en redes sociales con una tierna foto juntos.

«Claro, el cerrajero me arregla la chapa de vez en cuando, me arregla la llave, me hace manija, me echa aceitito donde me falta, y así. Estoy 0 kilómetros», expresó sobre su nueva relación.