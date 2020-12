Corta: Karla Melo mandó tajante mensaje a quienes le escriben mensajes obscenos en redes sociales

Karla Melo es súper activa en redes sociales. Siempre comparte con sus fans y a veces les pide recomendaciones.

De hecho, a sus seguidores les pidió que le recomendaran un lugar donde hicieran masajes que fuera bueno. Sin embargo, no le llegaron solo recomendaciones.

“Yo pedí datos para un día de spa, algo rico. Gracias chiquillas por todos los datos. Me da risa, porque los hombres ofrecían masajes: ‘Juntémonos, yo te hago masaje‘”, expresó. Además agregó “respeten ahueonaos“.

“Chiquillos, yo no odio a los hombres. De hecho, en mi vida me he enamorado de varios y la he pasado bien, lo he pasado mal, hay de todo, no los odio. Lo que sí odio es a los hueones pasados a película que andan escribiéndole a las niñas, andan escribiéndole a las chicas huevadas obscenas. Eso no se hace, cabros, de verdad”, explicó Karla.

Te puede interesar: «Pamela Díaz sobre la maternidad: «No tengan hijos, es un cansancio»»

“No lo hagan, no nos gusta. No es bonito, ¿ya? No es normal. Aunque crean, porque todos los amigos lo hacen, no es normal. Nos afecta, nos sentimos vulneradas“, añadió.

Finalmente dijo que: “No porque suba una foto sexy, linda o baile o lo que sea, quiero provocarte, ni que me veas como un pedazo de carne o un objeto sexual. ¿Estamos claros?“,