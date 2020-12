Pamela Díaz sobre la maternidad: «No tengan hijos, es un cansancio»

Pamela Díaz es mamá de tres: Trinidad (19), Mateo (13) y Pascuala (4).

De hecho, a ‘la fiera’, le encanta hacer participes a sus seguidores en sus redes sociales, sobre las cosas que hace con sus hijos, ya sea que estén haciendo bromas o cantando.

Sin embargo, no todo es de color de rosas en la convivencia con sus retoños.

Y esto lo dejó de manifiesto en el programa de Instagram de Pancho Saavedra.

Según consigna Glamorama, Díaz conversó sobre varios temas, entre ellos la maternidad.

Pancho le preguntó sobre lo que significaba la maternidad para ella y si se sentía afortunada por ser madre, a lo que Pamela respondió que «no».

Te puede interesar: «Se llenaron de críticas: Equipo de «Mucho Gusto» publicó foto navideña sin mascarillas ni distancia social»

«Estoy cansada. ¿Sabes lo que es estar con estos cabros todos los días? Es más, toda la pipol, hay tres mil personas (conectadas a la transmisión en vivo), les quiero decir: no tengan hijos. Es un cansancio. Tienen que trabajar por obligación y no solamente por ustedes. Tiene cosas muy lindas, pero de verdad que… (Trini) Tiene 19, salió de cuarto medio y tiene un genio… Yo le digo ‘Trini, viene la graduación y la cuestión’. ‘¿Y?, qué lata, no quiero ir, que fome, hazlo tú poh'», expresó.

Sin embargo, Pancho le dijo que ella cuando era más chica, igual era pesada, a lo que Pamela respondió “Sí, ¿pero sabes lo que me pasa? Que los cabros de hoy día -no sé si les pasa a todos los que nos están mirando- yo siento que uno era más aperrado. Por ejemplo, quería algo, yo iba y tocaba la puerta: ‘Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y ayúdenme’. Yo iba a casting de rubias po’, si soy idiota, pero yo quería trabajar”, exclamó.

“Yo buscaba mi pega, iba para allá, después me iba a otro casting. A veces cuatro horas para que se abriera otro casting y yo hacía la fila, no comía nada. Mal. Pero porque yo quería trabajar y ser modelo en ese momento. Después ya me gustó más la tele y me gustó obviamente la plata que se pagaba y ahí empecé todos los días y me metí a todos los concursos donde salí segunda”, finalizó.