Se llenaron de críticas: Equipo de «Mucho Gusto» publicó foto navideña sin mascarillas ni distancia social

Hace un par de días la conductora del matinal «Mucho Gusto», Diana Bolocco compartió una foto en sus redes sociales, donde salía junto al árbol de navidad en el estudio del programa.

Lo que sí, no estaba sola en la foto. La acompañaban José Miguel Viñuela, Karla Constant, la periodista Andrea Aristegui, Simón Oliveros, Joaquín Méndez y el abogado Rodrigo Logan.

“Llegó el espíritu navideño al @muchogustomatinal. Que tengan una excelente semana!”, dijo Bolocco.

Te puede interesar: «Festival del Huaso de Olmué 2021 dio a conocer su parrilla para edición vía streaming»

Todo bien hasta ahí. Sin embargo, la foto se llenó de críticas, ¿por qué? Porque ninguno estaba usando mascarilla y no estaban respetando en distanciamiento social.

«Todos juntitos como si no existiera el covid»; «Sin mascarillas y sin distancia, está bien que estemos más tranquilos, pero así ¿Cómo le pedimos a la gente que se cuide?»; «Sin mascarillas ni distancia social para la foto. Cero modelos a seguir»; «Un matinal que predica pero no practica, las animadoras no tienen distancia, mascarilla»; «Y todos sin mascarilla, qué ejemplo para el público que los ve», fueron algunos de los comentarios que llenaron la fotografía de la animadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Bolocco (@dianaboloccof)

A raíz de esta situación, Mega expresó a Página 7 lo siguiente: «La foto expuesta corresponde a una publicación en su cuenta personal (de Diana), por lo que se le debe preguntar directamente a ella».