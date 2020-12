Recientemente el portal OnBuy publicó un listado donde da a conocer las siete mejores comedias televisivas de todos los tiempos, sorprendiendo a todos con su elección.

Resulta que el ranking está liderado porThe Office, la divertida serie de Comedy Central que ha alcanzado un segundo aire de popularidad gracias a la cuarentena por Covid-19.

Para crear esta lista, la plataforma reunió a distintos expertos en cuanto a comedia se refiere, quienes analizaron las producciones y así determinaron cuáles son las mejores y más recomendadas.

Además de The Office destacan otros nombres que han ganado mucha fama últimamente, tales como la sitcom policial Brooklyn Nine-nine o Friends, la que para muchos es una de las mejores series de todos los tiempos.

Aquí te dejamos al ranking completo:

7. How I met your mother

6. Friends

5. Arrested Development

4. It ‘s Always Sunny in Philadelphia

3. Community

2. Brooklyn Nine-nine

1.The Office