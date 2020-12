En noviembre pasado Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz confirmaron su relación y desde ese momento se han mostrado muy felices juntos. Si bien ellos han recibido felicitaciones por su amor, también les ha llegado mala onda.

Precisamente eso fue lo que ocurrió este martes, en una transmisión en vivo que realizó el animador en Instagram. Y es que mientras él leía los comentarios de sus seguidores, hay uno que decidió no dejar pasar porque hacía directa alusión a su relación, y no de la mejor manera.

La defensa de Jean Philippe a su relación

“Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la ‘chula’”, le escribió una usuaria, desatando el enojo inmediato de Jean Philippe.

“Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es mi pasado? ¿Qué sabes tú como yo me he portado antes?”, expresó el animador en respuesta.

Luego Jean Philippe sentenció: “es un comentario machista, clasista, absolutamente fuera de lugar. Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí”.

Sus seguidores, por su parte, no tardaron en reaccionar a la ‘parada de carros’ del conductor de «Yo soy», aplaudiéndolo por defender a Pamela y no dejar pasar este comentario.

«Amé que pusieras en su lugar a esa persona que trató mal a la Pame, que lo leyeras y por sobretodo ☝🏻que no lo dejases pasar. Yo hubiese hecho lo mismo»; «Me gusto ver cómo defiendes a la Pame! 👏🏻👏🏻 eso hace de ti un gran hombre!», son algunos de los comentarios que recibió.