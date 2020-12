La teleserie Machos de canal 13 fue sin duda un gran éxito para la estación televisiva. De hecho se anunció recientemente que volverá a ser emitida desde 2021.

En ese contexto, Álvaro Escobar sorprendió con una desconocida confesión relacionada a la producción de dicha teleserie.

¿Qué dijo el actor?

En conversación con el podcast Impacto en el Rostro, el ex animador de «Rojo» desclasificó una noticia que ha causado gran sorpresa en las últimas horas.

Y es que el también actor iba a interpretar a uno de los personajes más populares de la historia que protagonizaban los hermanos Mercader: el de Felipe Braun.

Sí, era uno de los actores que podría haber interpretado a Ariel Mercader. Sin embargo, Álvaro Escobar decidió dar un paso al costado y no asumir dicho rol.

¿El motivo?

El intérprete confesó, durante dicha entrevista, que el motivo fue porque «Machos» iba a ser escrita por su ex pareja, la guionista Coca Gómez.

“Yo ya me había separado de Coca Gómez, la razón por la que me había ido a Canal 13 en primer lugar. Ese matrimonio duró solo una temporada», expresó.

Afirmando que «entonces, yo iba a las reuniones al canal pero no había visto a mi ex mujer. Y ella iba a escribir esta teleserie».

“Como la vida personal se mete en tu trabajo, porque tú trabajas con el alma, le digo a la producción ‘no creo que sea capaz de estar allá abajo en los estudios, actuando escenas que ha escrito mi ex mujer, sin que yo esté con ella, esto no está bien. Nosotros no estamos hablando, no estamos conversando’”, recordó.

Su visión sobre Ariel Mercader

El también periodista también se refirió a cómo veía el rol de Ariel Mercader, que recordemos impactó en la televisión chilena de aquellos años con su historia sobre su homosexualidad «oculta» por el qué dirán.

“Ese personaje que era paradigmático, en un momento en que Chile tenía que hablar de eso; de un personaje que era homosexual, en Canal 13″, sostuvo Álvaro Escobar.

Agregando, a modo de broma, que «ese rol tuvo hasta comerciales de lavadoras creo. Fue un exitazo. Visto a la distancia, perdí mucha plata. Y todo por andar de ético por la vida».