Este viernes 4 de diciembre se realizó la primera versión de los Premios Musa, la cuál contó con invitados nacionales e internacionales. Pese a que la pandemia del Covid-19 paralizó los eventos masivos, la industria ha seguido avanzando con trabajos que se distinguieron esta especial noche.

Denise Rosenthal obtuvo dos galardones como solista y otros dos por temas en conjunto. La cantautora nacional obtuvo el premio a la Artista Pop del Año y Canción del Año (“Tiene sabor”). Además, ganó la Colaboración Nacional del Año por “Rico Rico” con Moral Distraída y Los Vásquez, y la Colaboración Internacional del Año por “Santería”, con la mexicana Danna Paola y la española Lola Índigo.

Además realizó un show para esta ocasión, marcado por una versión acústica de “Dormir”, su single más reciente, además de un cover en el piano de “El progreso”, de Roberto Carlos.

Por otra parte, se rindió tributo a la figura de Myriam Hernández —quien estuvo presente en el estudio— con el Premio a la Trayectoria. Entrevistada por Pablo Aguilera, la artista repasó su trayectoria y recibió el homenaje de Álvaro López (“Peligroso amor”), Javiera Mena (“Huele a peligro”) y Noche de Brujas (“Herida”).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Activa (@radioactivachile)

Los Premios Musa comenzaron a las 21:00 horas y el primer show estuvo a cargo de Cami, ganadora del Disco del Año con “Monstruo” y además nominada a los Grammy por ese mismo trabajo. Primero interpretó una versión con cuerdas de “Sube a nacer conmigo hermano” —al final de la canción, cambió la letra por “hermana”— para luego proseguir con “Big Bang”, tema recientemente estrenado.

El mítico Fito Páez participó también en la antesala del Artista Rock del Año, premio que recibió el grupo nacional Lucybell. El Artista Tropical del Año recayó en manos de Santaferia, mientras que el Artista Urbano del Año fue la cantante Paloma Mami. Cancamusa obtuvo el galardón a la Artista Proyección del Año y Francisca Valenzuela recibió el premio al Videoclip del Año por “La Fortaleza”.

Princesa Alba y Gepe se unieron para cantar “Tu pena es mi pena” y por separado interpretaron “Hablar de ti” y “Convéncete”. Destacaron también Fernando Ubiergo y Manuel García, quienes cantaron a dúo dos canciones suyas emblemáticas: “Acuario” y “Un café para Platón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Activa (@radioactivachile)

Con “The One That You Love” y “Lost on You”, LP formó parte de los Premios Musa. En el ámbito de la música internacional, se distinguió a Harry Styles como el Artista Internacional Anglo del Año y Canción Internacional Anglo por “Watermelon Sugar”.

Luis Fonsi tuvo una destacada presentación con “Échame la culpa”, tras obtener el premio al Artista Latino de la Década. Mientras, Bad Bunny ganó el premio al Artista Internacional Latino del Año y Maluma hizo lo propio en la categoría Canción Internacional Latina por “Hawái”.

Con “Que se sepa nuestro amor”, Mon Laferte se presentó como la Artista Musa del Año y se destacó su potente evolución musical, que incluye premios Grammy e inolvidables presentaciones en el Festival de Viña y en los principales escenarios de México. Los encargados del show de cierre fueron Moral Distraída, quienes además presentaron su cover de “Puré de papas” de Cecilia.

El evento contó con Matilda Svensson y Felipe Avello en la conducción y tuvo como presentadores a distintas voces y figuras destacadas: Evelyn Bravo, Alejandro “Chavito” Chávez, Juanita Parra, Lorena Capetillo, Belén Soto, José Andrés Vivas, Tati Fernández, Pape Salazar, María Luisa Godoy, Magdalena Müller, Pato Cuevas, Camila Hirane, Aldo Schiappacasse, José Antonio Neme, Javiera Parra, Carla Guerrero, Eyal Meyer, Sergio Lagos, Martina Orrego, Sofía Tupper, Alberto Jesús López, Felipe Contreras, Elvira Cristi, Fabrizio Copano, Elisa Zulueta

Aquí te dejamos el listado de todos los ganadores: