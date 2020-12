Andy García aseguró que hubo «cosas injustas» sobre «El Padrino 3»

Francis Ford Coppola estrenará una nueva versión de «El Padrino III» ell próximo 8 de diciembre, eso sí ahora esta tendrá una nueva edición y un nuevo título: «Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone».

Esta producción tiene un nuevo comienzo y un nuevo final, y una reorganización de escenas, tomas y pistas musicales. Parte de los intérpretes de la peli de 1990 ya la vieron , como Diane Keaton y Andy García, quien da vida a Vincent Corleone.

García afirmó a The Hollywood Reporter que nunca tuvo un problema con el film original, aunque aseguró que no estuvo de acuerdo con la crítica y los comentarios sobre «El Padrino 3».

«Pensé que muchas cosas eran injustas al respecto, especialmente cómo se trató a Sofía Coppola», dijo García en referencia a la presencia de la hija del director en la cinta, que se sumó a último momento.

«Creo que si la gente vuelve a visitar esta película, verá una interpretación muy honesta, profunda y conmovedora de Sofía. Creo que hay una gran tragedia en el personaje, una interpretación muy valiente, y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos», afirmó el actor.

«Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone» tendrá proyecciones en algunos cines este viernes 4 y luego estará disponible en versión Blu-ray y digital desde el 8 de diciembre.