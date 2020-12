Pero cómo: Mujer dice haber recibo un depósito por más de 6 billones de pesos en su Cuenta Rut

Debido a la queja de sus clientes de que no podían depositarle, se dio cuenta de esta situación.

En estos tiempos de pandemia, las pyme se han cambiado totalmente a los pagos donde no haya tanta manipulación. Por esta razón el uso de tarjetas o transferencias se ha vuelto muy popular.

Y de esto último sabe harto Tabita Rain Carrillo.

La mujer tiene un emprendimiento de cosméticos, en donde sus clientes para pagarle tienen que transferirle a su cuenta rut.

Sin embargo, según comenta la mujer oriunda de Curanilahue, varios de sus clientes le empezaron a enviar mensajes de que no le podían transferir pues su cuenta excedía el máximo permitido de depósitos.

Esta situación la extrañó, y al ver en la página del banco su salgo se dio cuenta que tenía una transferencia por 6 billones de pesos a su cuenta rut.

«Me empezaron a llamar que no podían depositar porque decía que excedía el monto. Fui y consulté en banco en línea y ahí salía la suma de seis billones y tanto (siendo que la cuenta rut tiene un cupo máximo de tres millones de pesos). Me pareció raro porque no tenía remitente y nada», dijo Tabita a Cooperativa.

Sin embargo, esta noticia no le causó alegría a la mujer, ya que le preocupó sobremanera esta situación.

«La primera semana podría haber girado todo lo que yo quisiera pero no lo hice. Imagínese que llegara un vehículo, se pusiera fuera de mi casa y me quisieran matar. Quizás de dónde venía ese dinero», expresó.

A raíz de esta situación de los 6 billones 763 mil 92 millones 470 mil 380 pesos (6.763.092.470.380), BancoEstado se referirá durante la jornada a lo ocurrido.