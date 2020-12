Este viernes Disney+ emitió el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, la exitosa serie basada en el universo de Star Wars.

Este capítulo dejó miles de reacciones a nivel mundial, y a muchos de sus fanáticos llorando.

Obviamente, el octavo capítulo de la producción fue tan sorpresivo que llegó a convertirse en tendencia en redes sociales, donde miles de espectadores compartieron sus impresiones al respecto.

Acá te dejamos alunas reacciones y memes:

This is where men cried, and not just the men, but the women and the children too pic.twitter.com/plyHKKWpLP — Smalldini (@PaoloSmalldini) December 18, 2020

ESTE EPISODIO DE “THE MANDALORIAN” ANDA PAL CARAJO pic.twitter.com/gCJNW41X3h — Ryan (@CharlieTrambo) December 18, 2020

Trying to maintain my professional composure while my brain is still short circuiting from #TheMandalorian like pic.twitter.com/j4SI11O80W — That’s no moon, it’s a Thomas (@thomasLharper) December 18, 2020