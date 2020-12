Este viernes se dio a conocer la noticia que Sebastián Sichel renunció a la presidencia de BancoEstado.

“Voy a retomar mis labores académicas, y particularmente quiero a hacer tres cosas. Primero, quiero agradecer el compromiso de todos los trabajadores del banco”, sostuvo el abogado.

“Es un día especial, estamos pagando el 10 por ciento, estamos sacándonos la mugra. A veces los tiempos políticos no funcionan igual que la intención de hacer la gestión todo el día por las personas, y tengo que tomar esta decisión porque los tiempos políticos se adelantaron, apuraron las decisiones de otros y me llevan a tomar esta decisión”, agregó.

Sichel sostuvo que “lo más noble para esta institución, obviamente, es que yo tome mi decisión sobre futuras candidaturas fuera de este cargo y no adentro“, continuó.

“Cada minuto y cada hora que he estado de presidente de BancoEstado me he dedicado 24 horas a ayudar a la gestión del banco, a apoyar la gestión de los trabajadores y, particularmente, a preocuparme de aquellos que están al otro lado del mesón y que día a día necesitan del banco en lugares que nunca nos imaginamos”, sostuvo.