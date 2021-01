Esta semana se ha viralizado un ácido y poético mensaje de Andrés Calamaro, quien respondió en Facebook a las duras críticas que ha recibido por su aparición en “Rompan Todo“.

L producción de Netflix fue estrenada hace casi un mes y recibió distintas comentarios, algunos negativos, principalmente por la participación de algunos artistas como Julieta Venegas o Maná, a quienes los usuarios acusaron de “no escribir música rock”, motivo por el que no tendría pertinencia su aparición en la producción que muestra “la historia de rock en América Latina”.

En este contexto alguien que fue fuertemente criticado -especialmente en su país- fue Andrés Calamaro. Los comentarios apuntan a su vestuario (aparece usando un buzo), su forma de hablar (lo acusan de forzar un acento mexicano y de pronunciar mal) e incluso surgieron cuestionamientos de su estado, acusándolo de estar “drogado”; entre otros comentarios.

Al parecer, el cantautor transandino recibió estos comentarios directamente en sus redes personales, motivos por el que se refirió al tema en una extensa publicación.

“Llevo dos semanas que me llueven inodoros en punta. Fue llegar y leer al pueblo enardecido a causa del documental de Netflix. Cuando editamos un disco ni pelota nos dan … Sólo se molestan para rezongar en las redes sociales, así es “el mejor público del mundo”. No quiero saber como es el peor público del mundo”, escribió el artista en su cuenta de Facebook,

Él, que se definió como “grosero, complicado de llevar imperfecto e incómodo”, señaló que los comentarios le han hecho ver la “peor cara” de sus compatriotas. “La cara que no da la cara”, expresó el artista.

“En estos últimos días mi desagrado rozó lo imperdonable, como ocurre varias veces por año he sido objeto de operetas nefastas, algo que jamás ocurre cuando estrenamos un disco. En mi propio país se habla poco de los asuntos musicales“, señaló.

“Tengo mi vida propia. Un escándalo en internet me da mucha vergüenza porque es lo más pueril entre la baja estofa. Es verdad que a veces (no siempre) basta con apagar el teléfono. He sido humillado (es un decir) por las operetas mediáticas”, señaló en un mensaje que remató con un tono más duro y provocativo: “Que la sigan chupando…”.

Más tarde respondió su propia publicación dirigiéndose con ironía a las acusaciones recibidas en Twitter. “No tengo nada que reprochar ni reclamar al documental Rompan Todo. Me llamaron para preguntarme cosas, no me gusta filmarme ni estar en la televisión pero si está Gustavo Santaolalla hago lo que haga falta. Ni recuerdo cuando lo filmamos ni se lo que dije, no me reconozco en cámara y no soy fotogénico, en persona soy más flaco, mas joven y visto mejor”, escribió.

Respecto a la falta de algunas bandas latinas en el documental, Andrés dijo: “Explicar un rock en toda América Latina no es la suma de las experiencias personales de nosotros, músicos y oyentes. Nadie espera que sea el catálogo completo de todas las bandas que alguna vez grabaron o dieron recitales. Es absurdo reclamar por bandas que vimos alguna vez o nos gustan a nosotros”.

“Somos un colectivos de amigos y compañeros, nadie nos regaló nunca nada. Cualquiera puede teorizar o protestar pero los músicos somos los músicos, el público son los que pagan entradas en los recitales y compran los discos. Lo demás es decorado. No rompen nada. Ni un plato”, finalizó definitivamente.

Destacar que “Rompan Todo” se estrenó el pasado 16 de diciembre y, en cinco episodios, la serie-documental resume la historia del rock latino en América Latina, en una propuesta desde la visión del productor argentino Nicolás Entel y la dirección de Picky Talarico,