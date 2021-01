Por este motivo Samantha no estará en el regreso de «Sex and the city»

Este lunes se dio a conocer la noticia que «Sex and the city», regresará a las pantallas con tres de sus protagonistas.

Este lunes se dio a conocer la noticia que «Sex and the city», regresará a las pantallas con tres de sus protagonistas. Si bien los fans no tardaron en celebrar el anuncio, también lamentaron la ausencia de Kim Cattrall, quien interpretaba a la querida Samantha Jones

Pero su ausencia parece no sorprender en el mundo del espectáculo. Y es que hace años que se habla de que ella y la protagonista de la serie , Sarah Jessica Parker, tienen una gran rivalidad, que incluso les ha imposibilitado seguir trabajando juntas.

Los rumores de enemistad entre las actrices comenzaron poco después de que iniciaran el rodaje de la segunda temporada luego de que el creador y principal productor de la serie, Darren Star, fuese reemplazado. Quien ocupó su lugar fue Michael Patrick King, cercano a Jessica Parker, lo cual despertó la molestia de Cattrall.

Luego otra polémica que habría distanciado a las protagonistas de «Sex and the city» habría ocurrido cuando a Sarah la ascendieron como productora ejecutiva de la serie, aumentando su sueldo en 300 mil dólares.

El quiebre entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Si bien durante años las intérpretes de Samantha Jones y Carrie Bradshaw eran consideradas enemigas, no fue hasta 2017 que comenzaron a hacerse notorias las asperezas entre ellas. Uno de los ejemplos más claro fue cuando la tercera película de «Sex and the city» fue cancelada, supuestamente porque no se llegó a acuerdo con Cattrall.

Luego de que Sarah Jessica escribiera un mensaje lamentando la noticia, su excolega se lanzó contra ella y el resto del elenco.

«Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal», declaró en entrevista con Piers Morgan.

«Recuerdo claramente que tomé la decisión de no participar en el filme en diciembre de 2016 cuando recibí una llamada. Mi respuesta fue simplemente: ‘Gracias, pero no’. Lo saben desde entonces. No se trata de más dinero o más escenas. Se trata de una decisión muy poderosa en mi vida de terminar un capítulo y empezar otro. Tengo 61 años. Las otras chicas son diez años más jóvenes y esa es su elección. Recibir esta mala prensa por algo que llevo diciendo desde hace casi un año, que afirmen que soy una diva por mis exigencias… Es ahí cuando responsabilizo a las personas de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, ya que creo que pudo haber sido más amable», lanzó la actriz en esa ocasión.

Parker, por su parte, solo se limitó a decir que los dichos de Cattrall rompieron su corazón y que «no es así como recuerdo nuestra experiencia». Pero las cosas terminaron realmente de empeorar cuando en 2018 falleció el hermano de Kim y Sarah le dio sus condolencias en redes sociales.

«Mi madre me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te dejará en paz esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora. Déjame que deje esto MUY claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable», sentenció la intérprete de Samantha Jones.