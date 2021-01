Cristián Riquelme se lanza contra las fiestas clandestinas en Cachagua

Al igual que muchas personas Cristián Riquelme se refirió a las fiestas clandestina y mostró su molestia. “Es impresentable, egoísta y poco humano”, afirmó el actor en sus redes sociales , quien además contó que un amigo perdió a su padre recientemente producto del coronavirus.

En esta línea el actor se desahogó con todo por los carretes clandestinos en Cachagua, las cuales se dieron a conocer tras la difusión de audios y videos de los involucrados. A través del formato de stories de su cuenta oficial de Instagram (@cristianriquelmecroque), donde suma más de 1 millón de seguidores, el rostro de CHV expresó, sin filtro, lo que opina sobre lo sucedido.

“Funcionarios de la salud sacándose la cresta 24/7 por todos nosotros. Familias perdiendo seres queridos, chilenos muriendo y pelotudos haciendo fiestas. Sin escrúpulos. Egoístas. Petulantes, un mundo irreal, desconectado de lo que está pasando”, expresó el actor, agregando que “la gran mayoría cuidándose, abuelos, embarazadas, recién nacidos, adultos mayores”.

Cristián Riquelme indicó que lo sucedido en la Región de Valparaíso “es impresentable, egoísta y poco humano”. La figura televisiva aprovechó de contar una situación personal relacionada con el coronavirus. “Un gran amigo ayer enterró a su padre por Covid, mientras tanto un idiota arrienda una casa, mete a 100 personas y se pasa por la ra… a una comuna y una provincia que depende de un servicio de salud”, detalló.

“Mal cortado el chancho. La gente que vive en la costa se cuida, obedece, respeta y quiere al prójimo. Mi Instagram es siempre con el afán de entregar una sonrisa, pero esto me llegó hasta el límite. Acá al lado de mi casa también. Fiestas y pelotudos celebrando en patota. La próxima vez que me encuentre una fiesta al lado de mi casa, cruzo con mascarilla, alcohol gel y guantes de box«, se sinceró.

Riquelme aprovechó de aludir a quienes dudan de la emergencia sanitaria. “Y a los Einstein que creen que esto es falso y es una ‘PLANdemia’ háganle caso a los del servicio de salud, como mi prima por ejemplo y vayan a un hospital, al servicio de urgencias, ayuden a trasladar enfermos y, como no creen en el Covid, entonces no se les pasarán equipos de protección, total… ¿La cosa es mentira, no?”, planteó Cristián, quien finalizó su descargo con una imagen de él en tono de broma.