Si bien poco se sabe de Kathy Contreras en la actualidad, ella sorprendió a sus seguidores al revelar que está embarazada.

Así es, ya que la exchica Yingo reveló en Instagram que espera a su primer bebé y que ya tiene 18 semanas, detallando además que será una niña y se llamará Selva.

‘Te estamos esperando #Selva. El regalo más lindo que me trajo el año 2020 plasmado en este video con muchísimo amor’, escribió la bailarina.

‘Les comparto esta hermosa creación hecha con @elfotografodaltonico. Gracias @woolly.outdoor por tu diseño para este video y gracias @johannanahuel por la locación. Son unas nobles y bellas mujeres. Y gracias tb a las secas de @ecotienda_trenzasydreads por mi peinado’, agregó ella.

‘No lo busqué’

Sobre su embarazo ella reveló a LUN : ‘Es un regalo precioso, no lo busqué. Pero en un plano inconsciente que me gusta mucho, sí lo hice’. relató la ex chica Yingo.

‘Siento que mi hija nos eligió como pareja por para algo… No se me ve tanta guata y eso que ya tengo cuatro meses, se nota más en persona. El fin de semana pasado le hicimos una ceremonia a mi hija con dos maestros de yoga kundalini y mi familia por una creencia personal de que el día 120 entra el alama: y me apareció más guatita’, agregó Contreras.

Recordar que la influencer mantiene una relación de un año con el ingeniero electrónico Erich Muñoz.