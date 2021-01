El femicidio de María Isabel Pavez ha impactado a la ciudadanía en las últimas semanas, y el principal sospechoso del crimen, Igor González, aún se mantiene prófugo.

Sobre este comentado caso se revelaron conversaciones que el mexicano mantuvo con cercanos a la joven tras su desaparición.

Los audios de estas comunicaciones que fueron dados a conocer por Chilevisión Noticias señalan que la notaba triste y que se alejaría de ella: «Yo sé que sí estaba decaída, de hecho se lo decía a medio mundo. Pero nunca supe el por qué».

«Yo dije: ‘Voy a darle su espacio, porque de verdad está muy muy mal’. Eso fue el 14 (de diciembre), porque yo me di cuenta que estaba muy mal, y yo le mando mensajes y se pone mal. (Preferí) darle su espacio», se puede escuchar a quien fue pareja de la estudiante.

Ante esto Brenda Pavez, hermana mayor de María Isabel recordó que «él se contacta con Lorena, que es la mamá, y con su mejor amiga. Y comparte esos audios. Posteriormente, en la búsqueda, se contacta la policía con él, antes de que encontraran el cuerpo (en su departamento)».

Por su parte la madre de la joven comentó parte de la conversación que mantuvo con el mexicano: «Decía que ahora se había enterado que estaba perdida, en qué podía ayudarme. Solo me escribía que él no quería meterse en problemas (…) luego de algunos mensaje y audios, no hubo más comunicación».