Una noticia positiva para el medio ambiente ha dado a conocer Samsung.

Esto ya que la compañía acaba de anunciar que, gradualmente, ya no incorporarán cargadores, audífonos ni tarjetas Micro SD, comenzando desde el modelo Galaxy S21 en adelante.

La medida sigue a la de Apple, que dio a conocer este anuncio en octubre de 2020, como una forma de cuidar el medio ambiente.

La surcoreana habló sobre esta decisión y declaró a The Verge que “descubrimos que cada vez más usuarios de Galaxy están reutilizando accesorios que ya tienen y tomando decisiones sostenibles en su vida diaria para promover mejores hábitos de reciclaje. Para apoyar a nuestra comunidad Galaxy en este viaje, estamos en transición para retirar el enchufe del cargador y los auriculares en nuestra última línea de teléfonos inteligentes Galaxy”, consignó la empresa.

Con esta medida pretenden ayudar en los problemas de consumo sostenible y asimismo no presionar a sus clientes cada vez que reciben innecesariamente accesorios que no necesitan, pero que deben guardar por obligación para no contaminar el planeta.

Es por ello que, a diferencia de Apple, el Samsung Galaxy S21 es 200 dólares más barato que sus predecesores de la categoría premium. Este dispositivo fluctuaría entre los $580.000 y $1.199.000.