Vesta Lugg reconoce que es bisexual: «Quiero amar a quien quiera amar»

Vesta Lugg reconoció este fin de semana que es bisexual.

Así es, ya que la influencer a través de Instagram jugó al reto de moda que consiste en responder con “verdadero o falso” las preguntas de sus seguidores.

En eso alguien le preguntó : “¿Eres bi?“, a lo que la chilena-canadiense contestó: “True(verdad)“, llamando la atención de muchos.

En la misma historia, la joven de 25 años profundizó sobre su respuesta. “Creo quela sexualidad es fluida. Y quizás, más niña, por la información que tenía, supuse que, como siempre estuve con hombres, era hetero“, expresó.

“Más grande y más libre, y desde el privilegio que tengo de poder tratar estos temas libremente en un ambiente que me lo permite (no todes tienen ese privilegio), puedo decir que quiero amar a quien quiera amar y deconstruir lo que pensé que tenía que ser lo que me decían que significaba ser mujer”, concluyó.

Cabe recordar que, actualmente, la artista está pololeando con el futbolista nacional, Pablo Galdames, relación que confirmaron a finales de octubre pasado.