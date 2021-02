Ahora es Lux Pascal: Actor de «Los 80» revela que es una mujer trans

Lucas Balmaceda participó en la exitosa serie Los 80 y recientemente ha informado que es una mujer trans y ahora es Lux Pascal.

La interprete anunció a través de una íntima entrevista con «Revista Ya» esta noticia.

La artista que además es conocida por sus roles en «Los 80», «La Jauría» o «Narcos», donde compartió con su hermano Pedro Pascal, hoy está feliz.

En este contexto reveló que desde mediados de 2020 comenzó un tratamiento de reemplazo hormonal, recibiendo el apoyo de su familia.

«Para todos en mi familia mi transición ha sido algo natural. Casi algo que esperaban que sucediera”, dijo ella.

Agregando que “Ya lo había ido conversando con mi familia entera, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer».

“Siento que para mí es mucho más sencillo también moverme en el mundo como mujer. Pero yo sigo abogando por que las identidades no binarias tengan un espacio”, afirmó Lux Balmaceda.

La cercana relación con su hermano Pedro Pascal

Muchos saben que Lux es hermana del destacado actor chileno que la rompe en Hollywood Pedro Pascal.

En esa línea durante la entrevista, ella se refirió al importante apoyo que ha recibido de su hermano mayor.

Él ha sido parte importante de su transición. «También es artista y ha sido un guía”, comentó, agregando que él le hizo varios regalos que le ayudaron a formar su identidad.

“Las películas que me regalaba, las actrices que me hacía conocer. Siempre me sentía identificada con el material que Pedro me iba dando”, añadió.

“Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo que él estaba así como preocupado: ‘ya, pero ¿pero estás segura?’, me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: ‘Estoy feliz’. Y su respuesta fue: ‘Perfecto, está increíble’. Los dos nos reímos”, concluyó.