Hace unos días nos enteramos que una concursante de Yo Soy habría renunciado al programa por Antonio Vodanovic.

Esto porque Victoria González habría recibido un ofensivo comentario por parte del jurado del programa.

¿Qué sucedió?

Según comentaron en «Me late» de TV + hace unos días, Vodanovic le dijo: «Tina Turner era muy famosa por sus piernas, pero tú con las tuyas no llegas a ninguna parte».

Tras esto la argentina dio un paso al costado tras esta dura crítica por lo que en entrevista con Página 7 dijo: «Ese capítulo fue el primero que grabaron, fue en diciembre, antes de las fiestas (…) Estábamos todos (los imitadores) expectantes, nerviosos. Era una buena plataforma para mostrar lo nuestro».

«Me tocó cantar a mí, salgo y desde el principio noté poca empatía. Canto mi canción, hago mi show de Tina Turner y del otro lado no veo feedback. (Cristián) Riquelme me evalúa y me dice que era caricaturizada la presentación y que tenía que mejorar el inglés y la articulación. Yo estaba de acuerdo, porque venía tomando clases… me estaba preparando full para Yo Soy«, contó, señalando que el actor le dio luz verde.

Ahora el ex conductor del Festival de Viña del Mar quiso referirse a esta comentada situación.

En entrevista con Glamorama, el comunicador habría asegurado que “nunca he hecho un comentario sobre el físico de los concursantes. Solo hice alusión a las piernas de Tina Turner”.