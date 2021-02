El programa «Yo Soy» cuenta con gran recepción del público pero no está exento de polémicas.

Por ejemplo recientemente e dio a conocer que Antonio Vodanovic, hizo feos comentarios sobre el físico de una de las participantes de la nueva temporada del espacio.

La aludida es Victoria González, imitadora de Tina Turner quien luego de presentarse a una de las audiciones, fue evaluada por el comunicador.

LOS COMENTARIOS DE VODANOVIC

Según comentaron en «Me late» de TV +, Vodanovic le dijo: «Tina Turner era muy famosa por sus piernas, pero tú con las tuyas no llegas a ninguna parte».

Tras esto la argentina dio un paso al costado tras esta dura crítica por lo que en entrevista con Página 7 dijo: «Ese capítulo fue el primero que grabaron, fue en diciembre, antes de las fiestas (…) Estábamos todos (los imitadores) expectantes, nerviosos. Era una buena plataforma para mostrar lo nuestro».

«Me tocó cantar a mí, salgo y desde el principio noté poca empatía. Canto mi canción, hago mi show de Tina Turner y del otro lado no veo feedback. (Cristián) Riquelme me evalúa y me dice que era caricaturizada la presentación y que tenía que mejorar el inglés y la articulación. Yo estaba de acuerdo, porque venía tomando clases… me estaba preparando full para Yo Soy«, contó, señalando que el actor le dio luz verde.

Luego, Myriam Hernández habló de su presentación. «Me dice ‘sí, de carita te pareces. He notado algunas desafinaciones y opino igual que Cristián’», contó, ahora dependiendo sus estadía en el programa en lo que dijera Vodanovic.

Ahí González cuenta: «Viene él y me dice ‘en su época Tina Turner eran las mejores piernas de los 80, o las mejores piernas del rock’, algo así. Yo te digo la verdad, sinceramente las palabras justas no las recuerdo, pero me dijo ‘acá sólo con eso no alcanza’, diciéndome que con las piernas no alcanzaba, porque había ido con un vestido. ‘Tus piernas no son parecidas a las de Tina Turner. Pero igual me gustaría volver a verte’». Vodanovic le dio la luz verde y ella había pasado a la gala de eliminación, sin embargo no quiso volver.

SU SALIDA DEL PROGRAMA

Sobre las palabras de Antonio ella aseguró sentirse «devastada, porque uno sabe a lo que va, soy grande, sé que voy a exponerme que en Twitter te destrocen, pero la idea era ir a mostrar lo que hago. Me sentí pésimo».

Cuando una productora del espacio la llamó para saber qué sucedía, la argentina le contó que no volvería al espacio. «Ella me dice ‘quédate tranquila, el comentario de Antonio no va a salir, porque es misógino’. La misma productora me lo dijo», relató.

González aseguró que el problema no son las críticas. «A mí no me importa que me pongan una roja, porque puedo haber desafinado y cantado mal, lo que es normal. Pero que no se metan con la parte física. Cuando yo fui a Mi Nombre Es tenía 20 kilos de más y jamás nadie dijo nada. Me parece que él ya viene haciendo esas cosas, varias compañeras mías lo han pasado», expresó.

Su presentación no fue al aire porque ella no siguió. «Ojalá pasaran el capítulo para escuchar bien lo que dijo, porque él se refirió a mis piernas. En el momento no me dio para contestar nada, me quedé petrificada, súper mal», expresó, agregando que la producción le pidió disculpas por lo vivida.

CHV, hasta ahora, ha señalado que no se referirá al tema.