Kathy Orellana mostró en redes delicado retoque en su rostro

Kathy Orellana es bien activa en redes sociales y con sus segadores comparte todo tipo de registros y logros.

Recientemente la cantante que esta enfocada hace tiempo en su imagen compartió un sutil retoque que se hizo en el rostro..

«Me estoy arreglando el caracho»

‘Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho para que no me lo pidan más jajaja broma!!! Hoy vine a visitar a @dra.jusycarrilloa para realizar unos hermosos retoques en mi cara, visita su Instagram y entérate de todos los maravillosos procedimientos que tiene para ti’, comenzó relatando Kathy.

‘Fue un cambio delicado y sutil como solo la @dra.jusycarrilloa lo sabe hacer, tiene una mano de ángel. La primera fotos es del antes y las otras el hermoso después’, escribió ella.

Luego en otra publicación la ex Rojo reveló que se hizo «una rinomodelación y otras cositas» lo que habría gustado mucho a sus seguidores quienes la llenaron de buenos comentarios.

Su nueva imagen

En el último tiempo Kathy Orellana ha sufrido drásticos cambios de peso, y además ha dejado claro que se siente muy segura y cómoda con su cuerpo. Así lo ha evidenciado en sus redes sociales por ejemplo, donde ha compartido varios registros luciendo su figura.