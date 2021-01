¡Chica dorada!: Kathy Orellana sorprende con nuevo look

Kathy Orellana es bien activa en redes sociales donde a diario comparte registros sobre todo en el último tiempo ha evidencia su gran cambio físico.

Resulta que ahora la cantante sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look.

Y es que la chiquilla dejó atrás el castaño oscuro para dar paso a un rubio con reflejos.

‘Los cambios siempre son para mejor. Gracias a @extensionesunique por estas hermosas extensiones de muy buena calidad y muy suaves. Les gusta? Los leo mis amores’, escribió la ex integrante de ‘Rojo’.

Efectivamente, Kathy apostó esta vez por unas extensiones de cabello rubio 100% humano, calidad Remy Premium de Vietnam.

Y a sus seguidores les encantó, pues la llenaron de halagos. Asimismo, destacaron que el cabello liso le queda espectacular.

ORGULLOSA DE LO QUE REPRESENTA

Hace un tiempo que la cantante viene compartiendo sus cambios físicos en sus seguidores en redes sociales, por lo que además ha demostrado lo orgullosa que se siente de ella con distintas imágenes al naturalnatiral.

‘Orgullosa de lo que soy y de lo que he logrado. Aquí les muestro sin censura mis hermosas estrías, hermosas imperfecciones y una que otra cicatriz. Algunas son de ser gordita, de lo hermoso que fue ser mamá y de guerrera, las que muestran mi gran proceso físico casi tatuado en mi piel’, escribió en una de sus publicaciones por ejemplo.

‘¿Ven que no estoy toda operada?… Solo me realicé un bypass hace quince años y me puse implantes hace siete. Lo demás es cuidado en la alimentación y por supuesto el detox que consumo’, agregó la apodada ‘morenaza de Rancagua’.

La chiquilla pesa 68 kilos actualmente y está feliz con su cuerpo.