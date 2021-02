Netflix tiene preparado un gran catálogo para el próximo mes. Ahora se ha sabido que el 1 de marzo, se estrenará un nuevo documental sobre la vida y obra de Notorious BIG, asesinado en 1997, a los 24 años.

Biggie: I Got a Story to Tell, abordará los orígenes del rapero, quien fuera uno de los más emblemáticos de los 90.

Este trabajo audiovisual además contará con entrevistas a personajes cercanos al artista, como su madre, Diddy o Faith Evans.

Esta producción había sido anunciada en 2017: “La broma corriente sobre los documentales es a menudo cuánto tardan en realizarse. Esta película estuvo a la altura de todos esos estereotipos, y nos llevó cuatro años desarrollarla y hacerla“, dijo el director, Emmett Malloy, en un comunicado citado por Rolling Stone.

En 2018, Netflix ya había estrenado Unsolved, una serie documental sobre crímenes sin resolver, en la que se abordan los asesinatos de “Biggie” y 2Pac, «su rival».

En la sinopsis del documental, la compañía de streaming dijo: “Cada leyenda tiene una historia de origen. Christopher Wallace, también conocido como The Notorious BIG, sigue siendo uno de los íconos del Hip-Hop, conocido por su fluidez distintiva y sus letras autobiográficas. Este documental celebra su vida a través de imágenes poco comunes detrás de escena y los testimonios de sus amigos y familiares más cercanos“.

Para ya entusiasmar a los usuarios la plataforma de streaming compartió el tráiler oficial de Biggie: I Got a Story to Tell.