¿Cómo es tu personalidad según tu posición sexual favorita?

¿Tienes una posición sexual favorita? , porque está más que claro que el tema de sexualidad es un tema muy amplio.

Esto porque todos tenemos distintas experiencias y a diario nos enteramos de algunas investigaciones al respecto.

Resulta que ahora, según un reciente estudio realizado por la red social de parejas, Ashley Madison y aplicado a 2.400 personas, la posición sexual preferida dice bastante sobre la personalidad de cada uno.

Consultados sobre la postura favorita para probar este 2021, se determinó que siete son las que se imponen.

Sobre esto, la sicóloga Lara Ferreiro, experta en sexualidad y terapia de parejas, analizó lo que implica cada una.

1-La postura de ‘El tablero’

Porcentajes: La clara ganadora de la encuesta, pues un 64% de las mujeres y un 67% de los hombres encuestados en Europa afirman que es la que más ganas tienen de probar este 2021.

Nivel de dificultad: 1/10. Para todos los públicos.

Personalidad: «Se trata de personas carismáticas, extrovertidas, innovadoras y creativas con ganas de nuevas experiencias sexuales».

2-La silla

Porcentajes: Hay muy pocas diferencias entre hombres y mujeres con esta postura; ellos la eligen en un 66% y ellas en un 56%.

Nivel de dificultad: 1/10.

Personalidad: Sus aficionados «son personas aduladoras, generosas, curiosas, rebeldes, desafiantes, altruistas y en algunos casos, caprichosas».

3-La araña

Porcentajes: Hombres y mujeres coinciden; un 46% de hombres y un 45% de mujeres la eligen como postura favorita para probar este 2021.

Nivel de dificultad: 7/10. Para ágiles y entrenados.

Personalidad: Son personas a las que «les gusta la inversión de roles; ser dominados o dominar dependiendo del momento, ya que esta postura permite que el movimiento del balanceo lo hagan ambos».

4-A cuatro patas

Porcentajes: Un 56%

Nivel de dificultad: 1/10.

Personalidad: «Personas controladoras con personalidad de líder son las que más disfrutan con esta posición. No les gusta la incertidumbre y quieren tener el control de las situaciones. Son personas atrevidas, no les gusta el romanticismo y no tienen nada de timidez. Suelen tener liderazgo en sus grupos sociales».

5-La mantequera

Porcentajes: El porcentaje de hombres que eligen esta postura es casi el doble al de mujeres, un 49% frente a un 25%. Parece que ellos disfrutan más con ella.

Nivel de dificultad: 2/10.

Personalidad: Las personas que eligen esta postura como su favorita «son aventureras, exploradoras y divertidas. Les gusta sentir la adrenalina en el cuerpo y el riesgo que conlleva esta postura, ya que es de las más excitantes que hay dentro del Kamasutra».

6-El pretzel (galleta)

Porcentajes: Un 45% la prefiere.

Nivel de dificultad: 5/10.

Personalidad: Son personas sentimentales, románticas, sensibles al roce de la piel, perceptivas y sensuales, y «quieren sentir el amor de su amante mirándole a los ojos y fusionándose en un tierno abrazo dando lugar a una gran pasión».

7-La carretilla

Porcentajes: Un 35% de media a nivel europeo se inclina por esta postura.

Nivel de dificultad: Es un pequeño reto olímpico, un 9/10.

Personalidad: «Son personas que tienen la llamada ‘personalidad del deportista’, caracterizada por determinación para ser un triunfador, motivación, fuerza y control mental. Son personas responsables con confianza en si mismos y concentración a la hora de tener relaciones sexuales, sienten cada movimiento en su piel».