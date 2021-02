La película de Borderlands tendrá la participación de Jack Black como Claptrap

Vía FestiGame.com

La película basada en Borderlands sigue tomando forma. Esta semana se confirmó la incorporación de Jack Black quien interpretará a Claptrap, el conocido robot del videojuego que se caracteriza por ser muy sarcástico y que no ayuda mucho a sus compañeros para que sobrevivan. Esto fue publicado por The Hollywood Reporter.

No sería la primera vez que Black trabaja con Cate Blanchett ni con el director Eli Roth, ya que trabajaron juntos en el filme «La Casa con un Reloj en sus paredes». “Estoy emocionado de reunirme con Black, esta vez en la cabina de grabación”, ha dicho el director. “Claptrap es el personaje más divertido del juego, y Jack es la persona perfecta para trasladarlo a la pantalla grande”.

Richard Linklater, guionista de la película de Borderlands junto a Craig Mazin (The Last of Us, Chernobyl) también ha coincidido con el actor en Jumanji: The Next Level. Nathan Kahane, presidente de Lionsgate, añadió lo siguiente: “Es una de las decisiones de reparto más obvias que hemos tomado. Todo el mundo que haya jugado alguna vez al título sabe que Jack es perfecto para este papel. Estamos encantados de que vaya a incorporar su energía cómida y su voz a la película”.