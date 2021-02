Marvel confirma que «WandaVision» no tendrá segunda temporada

WandaVision ya casi llega a su fin porque solo restan dos episodios y si bien ha sido un éxito esta no continuará.

Así es, ya que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que no habrá una segunda temporada de la serie.

EL ANUNCIO

Resulta que esta semana en medio del panel remoto de TCA (Asociación de Críticos de Televisión), se dieron a conocer múltiples detalles sobre el futuro del MCU.

Y en la oportunidad Feige fue contundente al recalcar que no hay planes para nuevos capítulos de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

«He estado en Marvel demasiado tiempo para decir un ‘No’ definitivo a cualquier cosa sobre una segunda temporada de ‘WandaVision'», indicó el mandamás de Marvel Studios.

De este modo el productor también dio a conocer que algunas series tendrán una segunda o tercera temporada, mientras que algunos personas tendrán una continuidad con una película.

«‘Lizzy’ Olsen pasará de ‘WandaVision’ a la película de Doctor Strange», dijo Feige, subrayando una vez más lo que ya se sabía en relación con «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», título que se encuentra ad portas de concluir sus filmaciones y que llegará a las salas en marzo de 2022.