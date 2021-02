Revelan tráiler lleno de acción de «Liga de la Justicia» de Zack Snyder

Si bien para muchos este domingo fue algo especial por ser el día del Amor para otros fue increíble ya que se liberó un nuevo tráiler de la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia.

Esta cinta se estrenará en Estados Unidos el próximo 18 de marzo por HBO Max, plataforma que llegará a Chilito en junio.

En el avance se pueden ver muchas escenas que no estuvieron en la peli original.

Este nuevo montaje, que muestra cómo la propuesta del director, no sólo cuenta con la presencia de Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) y Aquaman (Jason Momoa).

Eso no es todo ya que también la Liga de la Justicia contará con la aparición del Joker, encarnado por Jared Leto con una apariencia totalmente distinta a la de Escuadrón Suicida.

El adelanto además nos muestra a Superman con traje negro y mucha más acción que la primera versión.

Se debe destacar que la cinta original de 2017 fue dirigida por Joss Whedon. Esta nueva visión realizada por Zack Snyder se caracterizará por ser más oscura.