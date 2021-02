Tales From The Borderlands volverá a las tiendas este mes

Vía FestiGame.com

En 2018 la desarrolladora especializada en aventuras gráficas, Telltale Games, quebró. En ese momento sus trabajadores se encontraban trabajando en la temporada final del videojuego de The Walking Dead, esta logró ser finalizada gracias al rescate de última hora de Skybound.

Cuando la desarrolladora cerró sus puertas muchos de sus títulos fueron retirados de todas las tiendas digitales, entre ellos Tales from the Borderlands. Ahora, Gearbox anunció que a partir del 17 de febrero será posible comprarlo de nuevo.

“¡Tales from the Borderlands regresa a las tiendas el 17 de febrero!”, publican en la cuenta de Twitter oficial de la saga. “Ambientado entre Borderlands 2 y 3”, el juego está protagonizado por Rhys y otros personajes, que vivirán nuevas historias en una aventura motivada por la codicia, pero “destinada a la grandeza”. No se ha especificado si introducirán algún cambio con respecto a la versión original, que fue comercializada en 2014.

Tales from the Borderlands returns to storefronts February 17! Set between Borderlands 2 and 3, Tales from the Borderlands follows the stories of Rhys, a Hyperion suit, and Fiona, a con artist, on a quest borne of greed but destined for greatness. pic.twitter.com/6L1O5fTm0i

— Borderlands 3 (@Borderlands) February 10, 2021