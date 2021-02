Yuri reveló que tuvo coronavirus y que quedó con secuelas “terribles”

“Tenía ataques de ansiedad que me venían a las 6 de la mañana” contó la cantante

Esta semana Yuri reveló que tuvo coronavirus en 2020 y que la enfermedad le dejó graves secuelas físicas y psicológicas.

Destacar que la prensa ya había cuestionado su estado de salud, ya que ella misma lo desmintió cuando un presentador mexicano lo hizo público

Resulta que ahora la mexicana durante un live de Instagram con la congregación cristiana a la que pertenece, confirmó que hace meses sufrió fuertes síntomas y malestares provocados por el coronavirus, además de consecuencias en su salud contra las cuales sigue luchando.

Si bien en su declaración, no mencionó por qué lo ocultó cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante lo dio a conocer, sí contó que todo ocurrió en octubre de 2020.

Además expresó su preocupación y lo difícil que fue enfrentarlo, explicando que se conecta todos los días con Dios y que “sin él yo creo que no hubiera pasado esta enfermedad, estas crisis que he tenido”, añadiendo que no tenía conocimiento. “Pensé que era alergia, que se parece mucho al Covid”, resaltó.

Por otra parte la artista reveló que se contagió dos meses después de haber participado como “investigadora” en el programa de celebridades “La máscara”, contando que, en medio de su ciclo con el Covid sufrió fuertes ataques de ansiedad acompañados de taquicardias. “¿Cómo me quito esto, qué es lo que me está pasando?“, se preguntó. .