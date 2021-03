Bad Bunny luchará en Wrestlemania contra The Miz

Bad Bunny se las trae y sigue sumando logros a su carrera, y de paso continúa cumpliendo sueños.

Así es ya que el artista más de una vez ha dejado ver su fanatismo por la lucha libre y principalmente por WWE, la empresa más importante del rubro.

En esa línea durante el programa semanal de Raw de este lunes, el puertorriqueño aceptó el reto del luchador The Miz a una contienda en Wrestlemania 37, evento que se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de abril.

“Bad Bunny está listo para su momento de WrestleMania, ya que el rapero hará su debut en el ring contra The Miz en The Showcase of the Immortals (la vitrina de los inmortales)”, comunicó WWE en su página web y redes sociales.

BAD BUNNY ESTÁ DEMASIADO FELIZ

El cantante ahora ha quedado más que feliz ya que de una mostró su alegría ante la confirmación de su primera lucha en un ring de WWE: “Los veo en Wrestlemania”, publicó en su cuenta de Twitter.

LOS VEO EN WRESTLEMANIA!!!!! — 🤍 (@sanbenito) March 23, 2021

SU PRIMERA LUCHA

Royal Rumble fue el comienzo de Bad Bunny en WWE. En aquella ocasión realizó un pequeño show donde interpretó un par de canciones, acompañado por el exluchador Booker T, mismo nombre de una canción del disco “El Último Tour del Mundo”.

Luego de cantar, tuvo una pequeña intervención en la lucha principal de Royal Rumble, atacando y comenzando una rivalidad con The Miz, con quien se enfrentará en Wrestlemania.

Como si fuera poco, también obtuvo el campeonato “24/7” durante un par de semanas.

¿Cómo lo hará Bad Bunny?