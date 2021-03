Alexander Núñez más conocido como Arenito tras su paso por Yingo recientemente compartió un potente mensaje.

En este reflexionó sobre su orientación sexual, tras años de mentirse a él mismo.

Y como no ya que el chiquillo en este post dio a entender que “me sentí muy lastimado por mucho tiempo y permití que personas me lastimaran que se burlaran que me llevaran a extremos de mucha angustia y depresión y yo dejé que eso pasar“.

“Aprendí que la vida se ve más bella en colores, elijo amar, elijo abrazar, elijo ser yo, sin miedo al qué dirán, sin miedo a la gente, sin miedo de ti. Dios nos ama igual aunque te duela religioso“, expresó.

SUS POLÉMICOS DICHOS

Estas palabras sorprendieron a sus seguidores y seguidoras, ya que en 2017 aseguró que había dejado de ser gay, manifestando que “no creo en el amor de un hombre con un hombre”.

“Yo que fui homosexual, nunca sentí amor por un hombre. Sentía atracción. Era algo físico, era por falencias“, agregó el exchico Yingo.

Se debe recordar que debido a sus dichos ante LGBTIQ, él fue emplazado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), y blanco de memes y críticas en redes sociales.

