Blizzard en desarrollo de un nuevo «multijugador AAA»

Blizzard Entertainment, está iniciando en desarrollo de un nuevo videojuego. La información de este proyecto, aun no anunciado, se supo debido a las ofertas de trabajo que publicó la empresa en su página web.

La empresa desarrolladora de videojuegos, «está buscando un diseñador de sistemas senior talentoso y apasionado para diseñar y desarrollar sistemas centrales y mecánicas para un proyecto multijugador AAA no anunciado». Esto según explicaron en su página web.

Según informó Festigame, el nuevo videojuego estaría destinado tanto para PC como consolas. Y quienes consigan el empleo deberán defender «el valor central de Blizzard de ‘Jugabilidad primero'». Asimismo, indicaron algunas de las aptitudes que buscan en los aplicantes al empleo.

Entre ellas, una «amplia experiencia con juegos, que incluyen acción, FPS y títulos en línea». Además, de «una profunda pasión y conocimiento de las franquicias de Blizzard».

De igual forma, la empresa creadora de juegos como WoW, Overwatch, Diablo, Starcraft y Hearthstone, expresaron su interés frente a quienes apliquen al misteriosos trabajo. «Somos un equipo de desarrolladores apasionados que valoramos mucho la colaboración de mente abierta, la retroalimentación directa y el entusiasmo por aprovechar y llevar una función a la calidad de Blizzard».

Dan John Cox, artista senior dentro de la compañía hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter a los interesados en acceder a los 16 puestos vacantes necesarios para el desarrollo de este nuevo proyecto.

My team is looking to hire a LOT of people on an REALLY REALLY cool unannounced project. We’ve even got some awesome Associate level design jobs!!

This is hands down the best project and team I’ve ever worked with in my career.

Message me or DM me and I’ll toss you job links! pic.twitter.com/Maf3MnQL4R

— Dan John Cox (@danjohncox) March 11, 2021