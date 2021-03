10 años se cumplen del estreno del videojuego «Metro 2033»

La empresa 4A Games hoy celebra 10 años del estreno de su primer videojuego: Metro 2033. El título ya lo puedes conseguir de manera gratuita por Steam debido a la celebración.

Según contó Festigame, «Metro 2033» está basado en la novela del mismo nombre del autor ruso Dmitri Glujovski. El videojuego ubica al jugador de la historia en Moscú, específicamente en los túneles del metro. Y es que, luego de un apocalipsis nuclear, extrañas criaturas mutantes surgieron, y frente a esto, los sobrevivientes deben seguir con su vida a como de lugar.

«Fue en el año 2013 cuando la humanidad terminó prácticamente exterminada, por lo que la vida en la Tierra se ha convertido en una experiencia letal. La civilización ha caído en la oscuridad, pero todavía no se rinde«, mencionó el medio.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter dedicada al juego, anunciaron que su primera versión estará disponible en Steam completamente gratis. Sin embargo, solamente hasta el 15 de marzo.

As part of the #10YearsOfMetro celebration, we have brought back the OG version of Metro 2033 on @steam_games, + its free! Only live until March 15 so catch it before its gone again. 🚇

Plus, the whole franchise is on sale this weekend!

See all deals: https://t.co/vvwPdQgtog pic.twitter.com/rnmeXjrzwy

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) March 11, 2021